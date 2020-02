16ª Regional de Saúde está em alerta e descarta casos de coronavírus na região de Apucarana

O médico Altimar Carletto chefe da 16ª Regional de Saúde, afirmou na manhã desta quarta-feira (29), que não existe na região de Apucarana casos suspeitos de coronavírus.

"Estamos em alerta, existe toda uma orientação que a da Secretaria da Saúde do Estado, está fazendo. Qualquer cidadão que por ventura foi para a China, que que retornou nos últimos 15, 20 dias, que tenham sintomas de gripe, que procure o serviço de saúde," detalha.

A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba informam que foram notificados dois casos suspeitos de Coronavírus no Paraná nesta terça-feira (28). Um dos pacientes é um homem de 29 anos e o outro é uma mulher de 23 anos.



"No homem o caso já foi descartado. A mulher está ainda internada em observação, isolada, sem maiores complicações. No caso dela ainda devemos esperar o resultado do exame," explica Carletto.

O chefe da 16º RS disse que toda essa situação causa uma grande preocupação e medo na população, mas garante que não existe necessidade de pânico. "Nesse momento não temos qualquer caso em Apucarana ou nos municípios que integram a regional. Estamos monitorando e qualquer tipo de suspeita será imediatamente informada a Secretaria. Não há necessidade de pânico. Obviamente que assusta, mas estamos em alerta," enfatiza.

Prevenção:

Segundo Carletto, os sintomas do coronavírus são semelhantes ao da gripe H1N1. Casos mais leves podem parecer com gripe ou resfriado comum, com tosse, febre e dificuldade para respirar. Já casos mais graves podem evoluir para pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave.

"Os cuidados que a população deve ter são iguais a da prevenção do H1N1. As pessoas devem procurar lugares arejados. Ter os cuidados com a higiene pessoal. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, se for possível sempre utilizar o álcool em gel. Proteger a boca, o nariz sempre ao espirrar. Se caso alguém teve contato com pessoas que vieram da China, fique em alerta aos sintomas. Sintomas de uma gripe forte. Estamos em alerta," finaliza.

Coronavírus: A infecção pelo vírus apresenta centenas casos confirmados globalmente, principalmente em cidades da China, inclusive com óbitos. Os registros de casos começaram em dezembro de 2019 e hoje as notificações já atingem outros países, como Coréia do Sul, Tailândia, Japão e Estados Unidos.



Transmissão – Em humanos, o novo coronavírus pode ser transmitido pelas gotículas respiratórias, por tosse e espirros em curta distância, sendo também transmitido por objetos contaminados. O vírus pode se disseminar no ar, afetando principalmente pessoas com a imunidade debilitada.

O período de incubação do Coronavírus é de cerca de 2 a 7 dias, podendo chegar a 14 dias.