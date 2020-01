Simepar prevê pancadas de chuva em Apucarana e região

Na quarta-feira (29) há a configuração de um sistema de baixa pressão sobre o continente, aliado a uma frente fria sobre o oceano, na altura da Região Sul. No Paraná a instabilidade atmosférica se intensificou durante a madrugada e áreas de instabilidade se desenvolveram sobre o Leste do Paraguai, Nordeste da Argentina e Oeste do estado. A previsão é da continuação das chuvas sobre os setores Sudoeste, Sul, centro-oeste, Noroeste e Oeste do estado. Apenas no Norte Pioneiro as chuvas estão previstas para o período da tarde, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 19ºC, a temperatura deve chegar aos 29ºC. Existe a previsão de pancadas de chuva.

O tempo continua instável no estado do Paraná na quinta-feira (30) devido ao tempo abafado por causa do ar quente e úmido. Nos setores Oeste, Sudoeste, Noroeste, Sul e centro-oeste do Paraná as chuvas com trovoadas ocorrem em qualquer período do dia. A partir da tarde, as chuvas se espalham para as demais regiões paranaenses. As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de temporais.