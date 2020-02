Bombeiros de Apucarana combatem incêndio em veículo 

Um carro, modelo Passat com placas de Mandaguari, ficou completamente destruído após um incêndio em Apucarana. Os Bombeiros foram chamados no final da tarde de terça-feira (28), para controlar as chamas.

O carro estava no Contorno Norte. Uma testemunha contou que um casal em uma moto se aproximou do veículo e ateou fogo. A mulher estaria grávida.

Os Bombeiros agiram rápido, mas o carro foi consumido pelas chamas. O veículo não possui alerta de furto ou roubo e foi levado para o pátio da Polícia Militar (PM).

O caso será investigado.