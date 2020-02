PM de Apucarana atende sete casos de violência doméstica na cidade

A Polícia Militar (PM) de Apucarana atendeu na terça-feira (28) e madrugada de hoje (29), sete casos de violência doméstica na cidade. Maridos ou ex ameaçaram e agrediram mulheres.

O primeiro caso foi no Jardim Marissol, a vítima chamou a PM e disse que seu ex-marido mora no mesmo quintal que ela, e que o homem levou uma mulher lá. Ela por não aceitar a situação foi tirar satisfação.



Conforme a mulher, aconteceu uma discussão e ela teria sido agredida com chutes nas pernas. O homem alegou que a mulher jogou uma chave de fenda contra ele. Os dois foram levados para a delegacia.

O outro caso foi na Vila Nova, a vítima contou que seu ex marido frequentemente vai até sua residência e a agride com socos e chutes. Ontem ele agrediu mais uma vez a mulher, mas o suspeito fugiu antes da chegada da PM.

Um outro caso de violência doméstica também aconteceu na Vila Nova. Um rapaz de 24 anos foi preso. A vítima contou que o ex foi até a casa dela e a agrediu. A mãe dela vendo a situação, tentou proteger a filha, mas também foi agredida. O homem foi levado para a delegacia.

A PM foi também até uma casa no Residencial Jaçanã. No local, a vítima contou que ela e o marido discutiram por causa separação de bens. Pois, os dois querem ficar com a casa. Como tratava-se de uma discussão por divisão de bens, o casal foi orientado quanto aos procedimentos em caso de separação.



Durante a noite, a PM foi até a Vila Reis. A mulher contou que o marido dela, que é padrasto do seu filho, usou um cabo de vassoura para bater no garoto de 12 anos.

A mulher contou que o marido chegou alterado, fez ameaças e agrediu o menino. Todos foram levados para a delegacia.

Na Vila Regina, no final da noite de ontem, o ex invadiu o quintal da mulher e fez várias ameaças de morte. Mas fugiu antes da chegada da PM.

E na madrugada de hoje, a PM foi até o Jardim Colonial II. A mulher contou que foi acordada pelo marido, que chuva a porta do quarto e fazia diversas ameaças. Quando a equipe chegou, o homem já havia deixado o local.

Em todos os casos, as mulheres foram devidamente orientadas.