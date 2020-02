Apucarana investe R$ 2,3 milhões em melhorias para três escolas municipais

O prefeito Junior da Femac autorizou nesta segunda-feira (27/01) a ordem de serviço para reforma e ampliação na Escola Municipal Augusto Weyand e para construção de muro na Escola Municipal Durval Pinto, além da abertura de licitação para reforma e ampliação da Escola Municipal João Antonio Braga Cortes. As três obras juntas somam um investimento de mais R$ 2,3 milhões.

“O valor que estamos investindo nestas três escolas a partir de agora, é praticamente o mesmo que pagamos somente neste mês de dívidas herdadas de gestões irresponsáveis e temerárias”. A frase foi dita pelo prefeito Junior da Femac, ao assinar duas ordens de serviço para início de obras e mais uma autorização para início de licitação.

Junior explicou que faz este tipo de comparação para que os apucaranenses tenham consciência da responsabilidade na aplicação do dinheiro público, com planejamento, rigoroso controle financeiro e responsabilidade. “Isso é indispensável para alcançar resultados e garantir obras, serviços e programas que atendam às expectativas das famílias que recolhem seus impostos em dia”, assinalou o prefeito, acrescentando que a partir de 2013, com o ex-prefeito Beto Preto, a Prefeitura de Apucarana só anuncia e começa obra com dinheiro em caixa.

A secretária de educação, professora Marli Fernandes lembrou que os investimentos e melhorias que estão sendo viabilizadas agora são reivindicações das diretoras, professores e pais de alunos. “Vamos garantir mais segurança e mais conforto às nossas crianças, atendendo todas as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária, além de cumprir os padrões de acessibilidade”, anunciou a secretária.

O presidente da Câmara, professor Luciano Molina, discursou no evento e exaltou que a educação municipal de Apucarana não deixa nada a deseja, comparado às escolas particulares. “Temos ensino de qualidade, oferta de materiais didáticos e equipamentos, além de uniformes e uma merenda de alta qualidade”, enalteceu Molina.

Os vereadores Márcia Souza, Mauro Bertoli e Deco Araújo também participaram do ato na AME, e destacaram as conquistas asseguradas pela gestão Beto Preto e Junior da Femac na área da educação.

As diretores das escolas contempladas, Édna Mansado (Braga Cortes), Telma Mara da Silva (Augusto Weyand) e Márcia Cristina Gambi (Durval Pinto) também se manifestaram no evento, prestando agradecimentos à gestão pelas obras de reforma e ampliação e outras conquista acumuladas nos últimos sete anos.

No evento, realizado na sede da Autarquia Municipal de Educação, o prefeito detalhou as melhorias de cada escola. A ordem de serviço de destinada à Escola Municipal Augusto Weyand envolve a reforma completa da quadra de esportes, com troca de todo o telhado por telhas metálicas, execução de paredes com revestimentos e de novo piso em concreto, além da construção de arquibancada. Está previsto ainda a construção de muros de alvenaria, substituindo os alambrados existentes e de um estacionamento em paver.

Já a ampliação refere-se à construção de um pátio coberto anexo ao prédio da escola e da cobertura de policarbonato ligando o portal à edificação. Reforma abrange uma área de 366,32 m² e a ampliação 159,35m², num investimento de R$ 307.061,14. A empresa responsável pela obra é a Vitti Engenharia Ltda.

Quanto à ordem de serviço da Escola Durval Pinto, consta no contrato a construção de muro de fechamento em alvenaria na divisa da escola com o Ginásio Lagoão, onde hoje existe um alambrado. Estão incluídos ainda a implantação de calçadas, plantio de grama e substituição de portão. O valor do investimento é de R$ 46.975,29, tendo como empresa executora a Engedone Construções.

Num terceiro ato do evento, o prefeito Junior da Femac autorizou a abertura do processo de licitação para reforma e ampliação da Escola Municipal João Antonio Braga Cortes. O projeto prevê a reforma completa da escola, com área de 1.677,70 m².

Haverá substituição dos telhados, das estruturas de cobertura, dos forros de madeira e pvc antigos por forros novos. Troca dos pisos cerâmicos, revisão de todas instalações elétricas e hidráulicas. Reforma completa da quadra de esportes e pintura geral da edificação.

A área de ampliação será de 648,66 m², com aumento do espaço do refeitório e do setor administrativo, e construção de novos sanitários. No projeto está previsto também a demolição do atual bloco anexo a quadra de esportes para dar espaço para a construção de um novo bloco com mais 8 salas de aula, banheiros para os alunos e para portadores de necessidades especiais.

A quadra de esportes também vai receber melhorias com a construção de novos vestiários e de depósitos. Está prevista a adequação total da escola com as normas do Corpo de Bombeiro, de acessibilidade e da Vigilância Sanitária. O valor total previsto para obra é de R$ 1.954.955,00.