Terça-feira deve ser de sol e calor em Apucarana e região

Nesta terça-feira (28) uma frente fria se desloca pelo oceano aumentando a instabilidade nas regiões próximas da divisa com Santa Catarina. As temperaturas amenas da madrugada se elevam rapidamente ao longo do dia. E com um aumento da umidade do ar possibilita o surgimento de chuvas rápidas e isoladas principalmente nas regiões da metade sul do estado, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer, Apucarana registrou 19ºC, a temperatura deve chegar aos 30ºC. Não existe a previsão de chuva.

Na quarta-feira (29) há a configuração de um sistema de baixa pressão sobre o continente, aliado a uma frente fria sobre o oceano, na altura do Rio Grande do Sul. No Paraná o tempo segue com as mesmas características do dia anterior, ou seja, dia com rápida elevação das temperaturas e a partir da tarde surgem as chuvas isoladas e de curta duração.



Para amanhã, também não existe a previsão de chuva.