Missa e culto celebram os 76 anos de Apucarana

A programação comemorativa ao aniversário de 76 anos de Apucarana teve neste domingo, dia 26 de janeiro, sua agenda religiosa. Pela manhã, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, foi celebrada Missa em Ação de Graças por Apucarana, pelo Bispo Diocesano Dom Carlos José e o padre José Roberto Resende. E, à noite, aconteceu um culto na Igreja Assembléia de Deus, presidido pelo Pastor Ornelies Ireno de Souza.

O prefeito Junior da Femac participou dos dois momentos religiosos, acompanhado de sua esposa Carmen Lúcia Isquierdo Martins e filhas, além de seus pais Maria e Sebastião Ferreira Martins.

Durante a celebração, Dom Carlos convidou todas as pessoas que lotaram a catedral a orarem por Apucarana. “Nossa Senhora de Lourdes seu povo clama: abençoai a cidade de Apucarana”, pregou o bispo, junto com os fiéis presentes.

Conforme argumentou o bispo, a cidade faz parte da identidade de todos. É o lugar onde nascemos ou adotamos para viver. “Portanto, devemos valorizar seu aniversário, valorizar o fato de sermos cidadãos nela e, como cristãos, sermos o sal da terra e luz do mundo, nesta amável cidade”, afirmou o Bispo Dom Carlos José.

Na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, o prefeito Junior da Femac puxou o “parabéns a você” a Apucarana, acompanhado pelas crianças que estavam à frente do altar. E, ao transmitir uma mensagem, lembrou que na Bandeira de Apucarana está cravado um sinal da fé do seu povo; e que no Hino de Apucarana o refrão diz: “Reina em ti o amor de Deus, pela fé deste seu povo”.

Já na Igreja Assembleia de Deus, o culto alusivo ao aniversário da cidade foi dirigido pelo Pastor Ornelies Ireno de Souza e teve, além do prefeito Junior da Femac, a presença do Bispo Dom Carlos José. “Apucarana é um município jovem, de apenas 76 anos e temos que abençoar essa cidade, boa de viver, principalmente nos últimos anos”, disse o pastor Ornelies.

“O povo de Apucarana não tem vergonha de mostrar a sua fé, que vem dos nossos pioneiros. Por isso a nossa terra é abençoada”, afirmou o prefeito ao discursar. Ele assinalou que Apucarana tem a melhor educação do Paraná, saúde que avança e asfalto por toda a cidade, além de acumular muitas outras conquistas. “E isso é por que Deus está à frente de tudo”, frisou Júnior da Femac.