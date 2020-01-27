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Apucarana

Agência do Trabalhador oferta 91 vagas de emprego nesta quarta-feira 

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A Agência do Trabalhador oferta 91 vagas de emprego na quarta-feira (29), em Apucarana. A agência não abrirá nesta terça-feira (28), devido ao feriado municipal. Confira as vagas disponíveis. 

ACABAMENTISTA DE GRANITO 1
AÇOUGUEIRO 1
ATENDENTE (RESTAURANTE) (SÓ DOMINGOS E FERIADOS) 1
ATENDENTE DE LANCHONETE 1
AUXILIAR DE CORTE (BONÉS) 1
AUXILIAR DE CORTE (CNH AB) 1
AUXILIAR DE COSTURA (JEANS) 1
AUXILIAR DE COSTURA 2
AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1
AUXILIAR DE REVISÃO DE PRODUTOS 1
CREDIARISTA 1
CORTADOR 1
COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 25
COZINHEIRA (COZINHA INDUSTRIAL) 1
COZINHEIRA (SÓ DOMINGOS E FERIADOS) 1
COZINHEIRA 2
DESENHISTA 1
DESIGNER GRÁFICO 1
DIARISTA 1
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (BONÉS) 1
ENCARREGADO DE SETOR FEIRA (MERCADO) 1
ENFERMEIRA 1
IMPRESSOR (EXPERIÊNCIA EM MÁQUINA CARROSSEL) 1
MOTORISTA (CNH E) (C/ CURSO CARGA INDIVISÍVEL) 1
OPERADOR DE CAIXA (LANCHONETE) 1
OPERADOR DE BORDADO 2
PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1
POLIDOR DE AUTOMÓVEIS 1
RECREADORA INFANTIL 1
SERIGRAFISTA 1
TORNEIRO MECÂNICO 1
VENDEDOR(A) DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (CNH AB) 1
VIDRACEIRO 2

VAGAS PARA PCD Quantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD) 1
TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD) 1

VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade
AÇOUGUEIRO 4
ANALISTA DE MARKETING (DESIGN GRÁFICO) 1
ATENDENTE DE LOJA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (ESTÁGIO) 1
AUX. DE COZINHA (COZINHA INDUSTRIAL E DISP. HORÁRIO) 1
AUXILIAR FISCAL 1
BALCONISTA DE FRIOS 2
CONFERENTE (RECEBIMENTO) 2
COZINHEIRA (COZINHA INDUSTRIAL E DISPONIB. HORÁRIO) 1
CREDIARISTA 1
EMPREGADA MENSALISTA 1
FISCAL DE PORTA MERCADO (CONFERENTE) 2
OPERADOR DE MONITORAMENTO (MERCADO) 2
PADEIRO 1
REPOSITOR 1
SUPERVISOR DE CAIXA 4
TORNEIRO MECÂNICO 1

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