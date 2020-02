Supermercados, papelarias e shopping funcionam em horário especial neste feriado (28) em Apucarana 

Supermercados, papelarias e shopping abrem em horário especial neste feriado, aniversário de Apucarana, dia 28 de janeiro. As lojas do comércio apucaranense estarão fechadas, no entanto, devido a volta às aulas, algumas papelarias e livrarias da cidade ficarão abertas das 8h30 até as 18 horas.

A praça de alimentação do Shopping CentroNorte, de Apucarana, vai funcionar das 11h30 às 22 horas. Já as lojas ficarão abertas das 13 às 19 horas.

As barracas gastronômicas da festa da cidade, localizada na Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral Nossa Senhora de Lourdes, não vão funcionar neste dia 28.

Alguns supermercados de Apucarana devem abrir amanhã (28) em horário normal, das 8h30 às 20 horas.