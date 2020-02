Apucarana Sports realiza avaliações gratuitas de atletas em fevereiro

O Apucarana Sports realiza avaliações gratuitas de atletas nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Estádio Olímpio Barreto. Dia 6 será a partir das 14 horas e no dia 7, as avaliações começam a partir das 10 horas.

Os interessados devem ser nascidos de 1999 a 2002, além disso devem comparecer com camisa, calção, meia e caneleira, e apresentar atestados medico de até 90 dias e o RG.

Mais informações pelo telefone (43) 3424-3336 – atendimento segunda a sexta, das 9 às 17 horas. As avaliações serão feitas para preparar atletas para o Campeonato Paranaense Sub-19 de 2020.