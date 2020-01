1ª Capivara Skatesession reúne mais de mil pessoas; confira os primeiros colocados

Mais de mil pessoas prestigiaram a primeira etapa do circuito Capivara Skatesession, realizada no domingo (26), no entorno do Lago Jaboti, em Apucarana. No total, 60 skatistas da cidade e região participaram da competição que terá três etapas, no total. A segunda fase acontece em abril e o local ainda será definido.

Confira abaixo os colocados da primeira 1ª Etapa Capivara Skatesession:

Categoria iniciante

1º Jonas Santos "Ebola", de Apucarana

2º Weligton "Welitinho", de Apucarana

3°Lucas Motta, de Arapongas

Categoria amadora

1°Gabriel Arcas, de Maringá

2°João Vitor Alexandre, Londrina

3°Rob Liberato, Maringá