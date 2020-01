Confira a programação da Festa de Nossa Senhora de Lourdes

Começa no dia 2 de fevereiro a Festa de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da Catedral e Diocese de Apucarana, com missas do Dia da Vida Consagrada, às 8, 10 e 18 horas, e também bênção das velas (levar velas), às 19h30, presididas por Dom Carlos José de Oliveira.

No dia 3 de fevereiro, Dia de São Brás, às 19h30, tem missa solene da novena "bênção da garganta", presididas pelo padre Rui Fernando de Oliveira, com participação da comunidade da Paróquia Cristo Rei, de Apucarana.

Dia 4 de fevereiro, às 19h30, tem missa solene da novena e bênção dos alimentos, presididas pelo padre Domingos Sávio Lazarin, com participação da comunidade da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Apucarana.

Dia 5 de fevereiro, dia de Ação de Graças pelos 2 anos D.A TV, às 19h30, com missa solene da nova e bênção e distribuição de sal, presididas pelo padre Alexandro Freitas da Silva, com participação da comunidade da Paróquia Cristo Sacerdote, de Apucarana.

Dia 6 de fevereiro, às 19h30, tem missa solene da novena e bênção e distribuição de pão, presididas pelo padre Nelson Muchenski, com participação da comunidade da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Apucarana.

Dia 7 de fevereiro, dia do Jubileu de Ouro do Cursilho, às 19h30, tem missa solene da novena e bênção e distribuição de óleo, presidida pelo Dom Carlos José de Oliveira.

Dia 8 de fevereiro, às 19h30, tem missa solene da novena e bênção e distribuição de água, presididas pelo padre Antonio Luiz de Oliveira, OSJ, com participação da comunidade da Paróquia Santuário São José de Apucarana.

Dia 9 de fevereiro, às 9 horas, tem Romaria Diocesana, no Lagoão; às 12 horas, Angelus Solene, na Catedral; 18 horas, tem missa; às 19h30, tem missa solene da novena e bênção das chaves dos veículos, presididas pelo padre Leandro Manoel , da Paróquia São Benedito, de Apucarana.

Dia 10 de fevereiro, às 19h30, tem missa solene da novela e bênção das chaves das casas, presididas pelo padre Felisbino Cariolano Cezar, com participação da comunidade da Paróquia São Francisco Xavier, de Apucarana.

Dia 11 de fevereiro, feriado municipal tem Solenidade de Nossa Senhora de Lourdes e missas às 10 horas, consagração das crianças; às 15 horas, com unção dos enfermos e idosos; e às 19h30, missa solene e procissão luminosa.