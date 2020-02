Ex-usuário de drogas supera vício e se torna calouro da UEL 

Ex-usuário de drogas que chegou a viver nas ruas, o apucaranense Eulles Nathan Souza, 27 anos, conseguiu virar o jogo. Depois de controlar os vícios, ele resolveu dar um passo além e acaba de ser aprovado no vestibular para o curso de Ciências Sociais, na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e em março começa os estudos. “Estou animado para que as aulas comecem. Vou fazer o meu melhor”, garante.

O jovem contou a sua história em entrevista. Assista:





INÍCIO DOS PROBLEMAS E RECUPERAÇÃO

A história de Eulles com as drogas começou em 2013, após a morte do pai. O jovem que já tinha perdido a mãe aos 9 anos, conta que a perda o deixou muito abalado. “Meu pai ficou acamado por um período e eu acompanhei todo seu sofrimento. Depois que ele morreu fiquei depressivo e foi nessa época que comecei a usar drogas, todos os tipos de drogas. Nem vou citar porque são muitas”, explica.

O morador do Núcleo Habitacional João Paulo conta que a vida começou a mudar quando voltou à frequentar o polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), localizado no centro da cidade, e também a receber apoio da equipe do Centro de Atendimento Psicossocial de Apucarana Álcool e Drogas (Caps AD). “Foi no Caps que recebi o incentivo para prestar vestibular”, conta.

ESTUDOS

Apesar de ter se envolvido com o mundo das drogas, Eulles diz que nunca parou de estudar. “Eu terminei faz tempo o ensino médio. Sempre gostei de ler e escrever poesias. Isso me ajudou bastante na hora de estudar para o vestibular. Mesmo usando drogas, eu não parei de estudar”, recorda Eulles, que sempre trabalhou com silk, mas no momento está desempregado. No polo UAB, apesar de não estar matriculado em nenhum curso, ele ganhou apoio para se preparar para o vestibular.





A escolha de cursar Ciências Sociais, segundo o apucaranense, foi devido à afinidade que tem com as áreas de história e filosofia. “Me considero um filósofo por natureza. Além disso, o que posso desenvolver hoje em dia é por meio da sociologia. É através desta área que posso ser útil”, explica.



Eulles deixa um recado para quem pensa em desistir e que está desmotivado com alguma situação. “Primeiramente a pessoa deve lutar por ela mesma e acreditar que tem um valor. Depois, é pensar em estender isso para as outras pessoas. O segredo é se sentir útil e poder fazer algo de bom para as pessoas”, ressalta.