Hoje (27) tem show da dupla Bruno & Marrone durante a festa de aniversário de Apucarana; confira a programação

A programação comemorativa ao aniversário de 76 anos de Apucarana continua hoje (27) com diversos shows gratuitos. Para o público amante da música sertaneja a atração mais esperada é o show da renomada dupla Bruno & Marrone, que acontece hoje (27), segunda-feira, às 22h30, véspera do aniversário do município.

Eles vêm acompanhados da sua banda e todo aparato de palco, para cantar seus maiores sucessos, numa carreira que já alcança 35 anos. A dupla Bruno & Marrone é formada pelos cantores Vinícius Félix de Miranda, conhecido artisticamente como “Bruno”, e José Roberto Ferreira, conhecido artisticamente como “Marrone”.

Com sua formação em novembro de 1984, em Goiânia, a dupla já emplacou dezenas de músicas de sucesso no País, se tornando uma das principais do País no gênero sertanejo romântico.

Confira a programação completa para esta segunda-feira (27/01)

16 horas – assinatura de ordem de serviço da quadra da Escola Augusto Weyand e do muro da Escola Durval Pinto

18h30 – apresentação de Emerson e Henrique

20h30 – apresentação de Guilherme e Gabriel

21 horas – apresentação de Hugo e D’Luca

22h30 – show com Bruno & Marrone

OBSERVAÇÃO: todos os eventos relacionados à Prova Pedestre 28 de Janeiro, zumba e shows musicais acontecerão na Praça Rui Barbosa.