Show “Tributo a Zé Rico” levou 15 mil pessoas à Praça Rui Barbosa

A festa comemorativa aos 76 anos de Apucarana recebeu milhares de pessoas na Praça Rui Barbosa, na noite de domingo. Segundo os organizadores, cerca de 15 mil pessoas assistiram ao show da dupla Marcos Paulo, considerados os “filhos de Milionário e Zé Rico”.

Durante à tarde e início da noite, também se apresentaram no palco alternativo da festa, na Praça Rui Barbosa, Elias e Rafael, Grupo União Demais, Querência Amada, Banda Trinka, Marcelo e Rodolfo e os “dinossauros” do Apollus Band.

“Filhos de Milionário & José Rico”. É assim que a dupla sertaneja Marcos Paulo & Marcelo gosta de ser chamada nos shows que faz pelo Brasil. Logo após a morte de Zé Rico, em março de 2015, os dois gravaram em São Paulo um DVD em homenagem ao cantor Zé Rico.

Os shows, com tributo a Zé Rico começaram em 2016, com músicas próprias de Marços Paulo & Marcelo e, principalmente, os sucessos que consagraram Milionário e Zé Rico. No show em Apucarana o público cantou junto com os “filhos de Milionário e Zé Rico”, os sucessos “Estrada da Vida”, “A carta”, “Vida Dividida” e outros.

Marcos Paulo, que é filho do cantor Milionário – segunda voz da lendária dupla – , afirma que o gosto pela música surgiu de forma natural, ao acompanhar o pai na estrada. “Sempre foi da vontade do meu pai ter alguém da família que seguisse essa trajetória na música. E isso está acontecendo de forma natural, pois sempre estive nos shows e trabalhava com meu pai”, conta Marcos Paulo.

Já Marcelo destaca que foi pego de surpresa ao “ser nomeado” por Zé Rico – ainda em vida – para dar continuidade ao seu trabalho. E ele admite que sente essa responsabilidade. “Em todos shows, os dois nos chamavam no palco para participar. O Zé Rico disse que o único que poderia dar seqüência ao trabalho dele seria eu. Portanto, representar um dos maiores cantores de todos os tempos que o Brasil já viu é muita responsabilidade”, comenta Marcelo.

O prefeito Junior da Femac lembra que a história do cantor Zé Rico tem um valor muito especial para Apucarana. “Foi aqui que ele iniciou sua carreira musical, quando era morador do distrito de Caixa de São Pedro. E, mais tarde, já no auge do sucesso, Zé Rico retornou a Apucarana, comprando uma chácara – com um campo de futebol – no Jardim Franca, que ficou conhecida estádio do Zé Rico”, comentou.

Segundo Junior, no distrito de Caixa de São Pedro, a figura do “garganta de ouro”, apelido que Zé Rico ganhou na sua trajetória na música sertaneja, também ficou eternizada com homenagem num painel que contém uma foto e um breve histórico de sua carreira.

BRUNO & MARRONE HOJE – Para a noite desta segunda-feira (27) acontece o show principal da festa dos 76 anos de Apucarana, com a apresentação da dupla Bruno & Marrone. Os órgãos de segurança e a Prefeitura de Apucarana estimam a presença de 40 mil pessoas na Praça Rui Barbosa.