Rosiane Bolonhezi é apucaranense com melhor resultado na Prova 28 de Janeiro

A dentista apucaranense e atleta Rosiane Cristina Bolonhezi, foi a primeira mulher da cidade, que cruzou a linha de chegada, da Prova 28 de Janeiro. Ela correu os 10 Km.

"Pra mim, essa prova tem um peso diferente, é especial, como é na minha cidade eu me cobro muito. Como eu vou para fora do Brasil, e tenho bons resultados, me cobro muito, pra fazer bonito também em minha cidade. Sempre fico tensa, mas amei o resultado," detalha Rosiane.

A atleta participa da tradicional corrida, desde 2004. "Comecei por causa do Juraci Barbosa, que foi meu técnico até 2018, ano que ele acabou falecendo. Sou muito grata a ele," disse.

Rosiane que também triatleta, já foi convocada oito vezes para integrar a equipe da Seleção Brasileira de Triathlon. E garante que o percurso da Prova 28, é um dos mais difíceis. "Não é fácil, é um percurso difícil, muito técnico. É um falso plano, a prova é quase toda subindo, tem que prestar atenção. Em 2018 eu terminei a prova cambaleando e desmaiei. Todos os percursos no Paraná, Brasil e outros países, são difíceis, mas eu considero essa prova uma das mais difíceis," enfatiza.



A atleta agora se prepara para outras competições. "Vou participar der uma prova de triathlon em Maringá, vou competir em Caiobá e com o dinheiro que ganhei com a Prova 28, vou me inscrever em uma competição que acontece em Agosto em Maceió, uma prova com 1900 metros de natação, 90 Km de bicicleta e correr mais 21 Km. Além disso, estou buscando patrocinadores para conseguir ir no mundial de duathlon na Holanda," finaliza.