Garoto de Apucarana é tricampeão da Vinteoitinha

Com apenas 11 anos, Pedro Henrich Machado de Oliveira é tricampeão da Vinteoitinha, que faz parte da Prova 28 de Janeiro, tradicional corrida que acontece em Apucarana. A competição foi realizada no sábado (25). 656 atletas disputaram a 21ª Prova Vinteoitinha, direcionada para jovens com até 17 anos de idade.

Ele percorreu mil metros, e conquistou o primeiro lugar. "Estou muito feliz, treinei muito, agora sou tricampeão. A adrenalina tomou conta e eu sai correndo. Foi ótimo. Vou continuar treinando, e continuar competido," disse Pedro, todo empolgado.



O garoto começou a correr em 2016, através da escola. Desde então já participou de várias competições e foi campeão também da São Silvestrinha, em São Paulo.

"Ele participou das corridas de rua da cidade, os professores sempre acreditaram no potencial dele. Com o progresso levei ele para treinar no lagoão, com o professor Grilo, que foi lapidando ele, e estou muito orgulhosa," conta a mãe de Pedro, Alessandra Cristiana Machado.

E o garoto, acabou inspirando a mãe. Agora Alessandra também corre. "Ele é apaixonado pela corrida, e essa paixão passou pra mim. Eu levo ele para treinar e também treino junto," comenta.

Pedro treina três vezes na semana, e a mãe garante que ele não reclama da rotina puxada. "A corrida é tudo pra ele. A vida dele se resume em corrida. Apesar dos treinos, ele ainda arruma tempo para a capoeira e para andar de bicicleta. Ele é muito focado, determinado, e quer ser atleta profissional," ressalta a mãe.