Começo de semana deve ser de tempo estável em Apucarana e região

Na segunda-feira (27) há poucas mudanças nas características atmosféricas sobre os estados da Região Sul do Brasil. Sem formação de chuvas significativas, apenas pequenas áreas de instabilidade que provocam chuvas muito isoladas e rápidas, incluindo setores do Paraná também. As temperaturas ficam elevadas durante a tarde, devido a grande incidência da radiação solar, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 19ºC, a temperatura deve chegar aos 29ºC. Não deve chover,

Na terça-feira (28) o dia começa novamente com tempo estável e poucas nuvens. As temperaturas amenas da madrugada se elevam rapidamente ao longo do dia. E com um aumento da umidade do ar possibilita para o surgimento de chuvas rápidas e isoladas principalmente nas regiões da metade sul do estado.



Amanhã, a temperatura deve chegar na casa dos 31°C.