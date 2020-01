Tributo à “Milionário e José Rico” acontece hoje (26) durante a festa de aniversário de Apucarana

A festa comemorativa aos 76 anos de Apucarana tem uma atração musical especial e diferenciada na noite de hoje (26), às 21h30, na Praça Rui Barbosa. É uma homenagem a uma das duplas de maior sucesso de todos os tempos na música sertaneja do Brasil: Milionário e Zé Rico. O tributo é feito pela nova dupla Marcos Paulo e Marcelo.

O show da dupla Marcos Paulo & Marcelo está previsto para o dia 26 de janeiro, domingo, no palco principal da festa, na Praça Rui Barbosa. Já amanhã, dia 27, véspera do feriado de aniversário de Apucarana, acontece o show principal com a dupla Bruno & Marrone.

“Filhos de Milionário & José Rico” é assim que a dupla sertaneja Marcos Paulo & Marcelo gosta de ser chamada nos shows que faz pelo Brasil. Um ano após a morte de Zé Rico, em março de 2015, eles gravaram em São Paulo um DVD em homenagem ao cantor Zé Rico.

Marcos Paulo, que é filho do cantor Milionário – segunda voz da lendária dupla – , afirma que o gosto pela música surgiu de forma natural, ao acompanhar o pai na estrada. “Sempre foi da vontade do meu pai ter alguém da família que seguisse essa trajetória na música. E isso foi acontecendo de forma natural, pois sempre estive nos shows e trabalhava como assessor do meu pai”, conta Marcos Paulo.

Já Marcelo destaca que foi pego de surpresa ao “ser nomeado” por José Rico – ainda em vida – para dar continuidade ao seu trabalho. E ele admite que sente essa responsabilidade.

“Em todos os shows, eles nos chamavam no palco para nos apresentar. Ele disse que o único que poderia dar sequência ao trabalho dele seria eu. Portanto, representar um dos maiores cantores de todos os tempos que o Brasil já viu é muita responsabilidade”, comenta Marcelo.

O cantor, que tinha José Rico como um pai, afirma que ficou a um passo de desistir da música. “Pensei em desistir. Além da perda, quis parar por medo do público não nos aceitar. mesmo tendo acompanhado Milionário & Zé Rico em seus shows.