Adolescente de 13 anos briga, agride policiais e ameaça buscar arma de fogo em Apucarana 

A Polícia Militar de Apucarana apreendeu ontem (25) durante a festa de aniversário da cidade um menor de 13 anos, na Praça Rui Barbosa.

Segundo a PM, pessoas que frequentavam a festa começaram uma briga generalizada, tendo a necessidade da intervenção policial.

O menor apreendido não acatava as ordens dadas a ele e começou a agredir os policiais com socos e falando que ia até sua casa pegar uma arma de fogo para usar contra os envolvidos na briga.



De acordo a com PM, devido à grande aglomeração de pessoas, a polícia não conseguiu identificar os demais envolvidos. No entanto, o adolescente foi encaminhado para a 17ª SDP.