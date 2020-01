Foi dada a largada para a corrida de 10 quilômetros da 58ª Prova Pedestre 28 de Janeiro; AO VIVO

Foi dada a largada para a prova de 10 quilômetros, a principal corrida da 58ª Prova Pedestre 28 de Janeiro, que acontece neste sábado (25), em Apucarana. São 887 atletas inscritos nesta modalidade.

De acordo com o prefeito, Junior da Femac, a expectativa para a prova é muito grande. "A prova deste ano está maravilhosa. É a maior em número de atletas, uma organização incrível. Nós trouxemos a prova para o período noturno e agora temos atletas de diversos países e estados, e um público maravilhoso acompanhando", destacou o prefeito.

O prefeito enfatizou que o município tem muitos motivos para comemorar este ano. "A 28 de Janeiro é um símbolo nosso. "É Apucarana em traje de gala para mostrar que o esporte é muito importante para nós. Nós recuperamos todas as escolhinhas e este ano foi a primeira vez nos últimos cinco anos que Apucarana foi a campeã geral em equipes da Vinteoitinha. Nos já fomos campeões da São silvestrinha. Então temos muitas coisas para comemorar", disse.

A secretária de Esportes Jossuela Pinheiro destaca que este ano a prova bateu um recorde de com 3.356 inscritos. "É um momento de muita emoção. As nossas crianças brilharam na Vinteoitinha e a conquista deles em 2020 foi muito satisfatória", salientou.





Muitas pessoas acompanharam as provas que começaram às 16 horas com a Vinteointinha Sub-9 (500 metros), Sub-11 (1 mil metros), sub-13 (1 mil metros), sub-15 (2 mil metros), sub-17 (2 mil metros) e a prova de 5 quilômetrosque começou às 19 horas.



Participantes

A prova teve a participação de atletas de elite do Brasil e do exterior. Entre eles, os africanos da Equipe Coquinho Fila/Bioleve, coordenada pelo técnico Moacir Marconi, o Coquinho. No masculino, o público pode acompanhar o desempenho Edwin Kipsang Rothich (Quênia), 1º lugar na meia maratona do Rio 2015 e 1º lugar na São Silvestre de 2012 e 2013; e de Stephen Mande (Uganda), 1º lugar na meia maratona da Songea (Tanzânia) 2018 e 3º lugar na meia maratona do Quênia 2019.Já no feminino, disputaram a prova deste ano Janet Cheruto Masai (Quênia) e Emily Chebe (Uganda), campeã e vice da Prova 28 em 2019.Atletas de elite do Brasil também disputaram a corrida, como Wendell Jerônimo Souza, Paulo Alves dos Santos, Damião Ancelmo de Souza, Tataine Raquel da Silva, Josiane da Silva Cardozo e Susane de Araújo Martins e Altobeli Santos da Silva.

(Com informações de Aline Andrade)