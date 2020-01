Apucarana realiza hoje a 58ª edição da Prova 28 de Janeiro

Milhares de corredores, profissionais e amadores, tomam hoje as ruas da região central de Apucarana para a 58ª Prova Pedestre 28 de Janeiro. Ao todo, mais de 3,3 mil atletas são esperados, um recorde da prova.

A corrida marca os 76 anos de Apucarana. De acordo com a organização da competição, 656 corredores se inscreveram para a 21ª Prova Vinteoitinha, direcionada para atletas com até 17 anos de idade; 1.799 atletas para a prova principal de 5 quilômetros e 887 atletas para a prova principal de 10 quilômetros.



As provas terão largadas na Praça Rui Barbosa. A partir das 16 horas, vão acontecer as disputas da Vinteointinha Sub-9 (500 metros), Sub-11 (1 mil metros), sub-13 (1 mil metros), sub-15 (2 mil metros) e sub-17 (2 mil metros). A prova de 5 quilômetros tem início previsto para as 19 horas e a de 10 quilômetros, às 20h15.



A prova terá a participação de atletas de elite do Brasil e do exterior. Entre eles, os africanos da Equipe Coquinho Fila/Bioleve, coordenada pelo técnico Moacir Marconi, o Coquinho. No masculino, o público poderá acompanhar o desempenho Edwin Kipsang Rothich (Quênia), 1º lugar na meia maratona do Rio 2015 e 1º lugar na São Silvestre de 2012 e 2013; e de Stephen Mande (Uganda), 1º lugar na meia maratona da Songea (Tanzânia) 2018 e 3º lugar na meia maratona do Quênia 2019.



Já no feminino, disputam a prova deste ano Janet Cheruto Masai (Quênia) e Emily Chebe (Uganda), campeã e vice da Prova 28 em 2019.

Atletas de elite do Brasil também vão disputar a corrida, como Wendell Jerônimo Souza, Paulo Alves dos Santos, Damião Ancelmo de Souza, Tataine Raquel da Silva, Josiane da Silva Cardozo e Susane de Araújo Martins. Altobeli Santos da Silva, atual campeão da prova, também está confirmado.