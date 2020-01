Prefeitura urbaniza acesso ao “Correia de Freitas”

Um dos distritos mais antigos de Apucarana, Correia de Freitas recebeu neste início de ano obras de pavimentação asfáltica. Com investimento na ordem de R$ 75 mil em recursos municipais, o serviço abrangeu reperfilamento asfáltico em área de 4 mil m², atendendo trecho de 600 metros de extensão entre a PR-532 Irineu Sacchelli e a Rua Wilian Davis, junto à Praça Antônio Roque Pedroso, na Paróquia São Sebastião.

Parte da grade comemorativa aos 76 anos de Apucarana, a benfeitoria foi entregue oficialmente à comunidade pelo prefeito Júnior da Femac nesta sexta-feira. Acompanhado de moradores e servidores municipais, Júnior comandou uma caminhada de vistoria. “Convidei a todos para estarem aqui e vivenciarem um pouco da rotina do meu dia enquanto prefeito. Faço o mesmo em outros pontos de Apucarana, conciliando a agenda de gabinete com vistorias diárias entre 15 a 20 obras, onde verifico a qualidade e, caso haja algum problema na execução, cobro imediatamente providências”, assinalou o prefeito.

Executado pela Tapalam Construções e Empreendimentos, empresa vencedora da licitação, o serviço contemplou ainda pavimentação do pátio da praça municipal. O investimento complementa o projeto de urbanização da entrada da comunidade, cuja primeira etapa foi executada em setembro do ano passado com construção de meio-fio, calçada em concreto usinado alisado – que também serve de pista de caminhada -, rampas de acessibilidade e instalação de iluminação pública. “Na praça da igreja também executamos todas as calçadas internas em concreto e, no entorno da academia ao ar livre, levamos iluminação”, revela o prefeito Júnior da Femac, lembrando que ao longo do mandato, a gestão Beto Preto promoveu outras benfeitorias na comunidade, como a manutenção das estradas da Vila Rural Volveno Bertoli, Estrada da Jacucaca, reforma e ampliação da Escola Rural Municipal Padre Antônio Vieira, entre outras obras.

As melhorias agradaram aos moradores. “Sempre fui contra prefeito, mas a favor de gestor. Ser prefeito é fácil, o difícil é ter gestão de trabalho, o que é muito diferente. Apucarana está de parabéns, a gente vê que a partir do Beto Preto, e agora com o Júnior da Femac, muita coisa boa tem acontecido na cidade, no nosso distrito. Eles respondem com o que o povo precisa de verdade. Estamos muito felizes com essas melhorias. O trabalho ficou muito bom”, disse Antônio Rola, morador do Distrito de Correia de Freitas.

Ex-morador e representante da comunidade junto à Câmara Municipal, o vereador Mauro Bertoli enalteceu a importância do distrito na história do município e agradeceu a atenção da administração municipal. “Somos um distrito referência, um mais velhos de Apucarana. Daqui saíram muitas famílias que estão na sede da cidade e sempre retornam a este lugar que amamos muito e que está ainda mais bonito graças à atenção da gestão Beto Preto e Júnior da Femac”, comentou o vereador.

De acordo com ele, outras obras estão programadas. “As coisas nem sempre caminham na velocidade que a gente deseja, mas estou diariamente no Legislativo defendendo o distrito e a cidade como um todo, e assim que trâmites burocráticos sejam vencidos o prefeito Júnior já se comprometeu a viabilizar mais investimentos para o “Correia de Freitas”, como as obras da UBS que já estão licitadas, recape asfáltico para ruas em paralelepípedo, novo parquinho e a viabilização de uma capela mortuária”, enumerou Bertoli.