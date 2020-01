IPTU 2020 soma R$ 29 milhões de lançamento em Apucarana

A entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 deve começar no próximo mês, em Apucarana, com percentual de correção de 2,92%. Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão 5% de desconto, com prazo de vencimento para o dia 10 de março. Também há possibilidade de parcelamento em 10 vezes.

Com o reajuste, o valor lançado em 2020 deverá ser de aproximadamente R$ 29 milhões. “Estive em reunião com os Correios para alinhar a entrega dos carnês, pois ano passado alguns contribuintes disseram que não receberam. A previsão é de 30 dias para entregar e fazer o possível para que ocorra no menor tempo”, informa a secretária da Fazenda Sueli Aparecida de Freitas Pereira.

A secretária explica que o reajuste do IPTU foi feito no valor venal dos terrenos e segue o mesmo índice da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no período de 11 meses. Segundo ela, os carnês devem ser pagos nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Contudo, os contribuintes que preferirem pagar em outras agências podem acessar o site da prefeitura e emitir uma guia de pagamento. Neste ano, serão cerca de 53 mil imóveis com lançamento do tributo. A secretária lembra a cota mínima para aderir ao parcelamento é de R$ 38,87.

DÍVIDA ATIVA

Contribuintes que possuem débitos no IPTU devem comparecer ao setor térreo da prefeitura o quanto antes para pagamento da dívida ativa. De acordo com a secretária, a prefeitura respeita o período de dois anos para ajuizar a dívida e dar início à execução fiscal. “É importante que as pessoas verifiquem se têm pendências para não correrem esse risco. Na prefeitura há sempre um movimento grande de pessoas que têm débitos e foram ajuizados e não sabiam que estavam devendo. É só fazer um cadastro no site da prefeitura que o contribuinte conseguirá visualizar o débito”, orienta.