Apucarana inaugura sede própria da UBS do Residencial Interlagos; assista

A prefeitura de Apucarana inaugura hoje a sede própria da Unidade Básica de Saúde (UBS) Elaine Mazur, do Residencial Interlagos, que vai atender uma das regiões mais populosas da cidade. A unidade, que recebe o nome da ex-servidora Elaine Mazur, já funciona provisoriamente em um imóvel alugado.

Confira:









A nova sede, com 302 m² de área edificada, conta com consultório odontológico com dois gabinetes; três consultórios médicos, salas de espera, inalação, estocagem de medicamentos, curativos, vacinas, coletas e de administração, além de uma sala maior para atividades do Programa Saúde da Família (PSF), sanitários, copa/cozinha e garagem externa para ambulância.

Um investimento de R$ 586.532,12, com R$ 408 mil de recursos oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado Dr Rosinha que estava perdida e foi recuperada, e mais R$ 178 mil de contrapartida do Município, o prédio da nova UBS do Interlagos foi construído numa área de 20 mil metros quadrados, na Rua Cristiano Krusmaul, na altura da Rua André Kurilo.