PM de Apucarana registra 7 furtos em 24 horas

De veículos e eletroeletrônicos, até alimentos e sabão em pó, os ladrões não escolhem mais seus produtos de furto e acabam levando o que encontrarem pela frente. Em Apucarana, de sexta-feira (24) para sábado (25), foram registrados 7 furtos em diferentes regiões da cidade.



Na Rua Rio Branco, região central da cidade, a moradora acionou a polícia militar (PM), por causa de um furto à despensa. Do local, foram levados pacotes de suco, carne, alho e duas caixas de sabão em pó.



Na mesma rua, 10 minutos depois, equipes da PM foram acionadas para atender outro furto. Desta vez a moradora viu dois homens pulando o muro, e percebeu que haviam sido levados 3 botijões de gás e um carrinho de mão.



Ainda na região central, na Rua Gastão Vidigal, um estabelecimento de venda de lanches foi arrombado. Os ladrões levaram caixas de leite, presunto e queijo.



Ainda no centro da cidade, na Avenida Munhoz da Rocha o proprietário de uma construção, percebeu que havia sido furtado e acionou a PM. Foram levadas diversas ferramentas do local.



No Jardim América, durante a manhã de ontem, um morador acionou a PM ao voltar para casa e perceber que arrombaram a porta da sala e levaram do local televisores, aparelho de DVD e de TV a cabo.



Já na Rua Cel. Luís José dos Santos, uma motocicleta foi furtada. O dono a deixou estacionada por cerca de uma hora e quando retornou, percebeu o furto. A PM realizou rondas nas imediações, mas a moto não foi encontrada.



Outro furto de veículo, desta vez na Rua Renê Camargo de Azambuja. O proprietário foi buscar o carro modelo gol, de cor verde, no local onde estaria estacionado, porém o carro não estava mais no local. Mais uma vez, patrulhamentos foram realizados e nada foi localizado.