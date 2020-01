Final de semana será de tempo estável e calor, prevê Simepar

No sábado (25), as condições atmosféricas no sul do país são de maior estabilidade. No Leste do Paraná os ventos mudam de direção e o fluxo de umidade do mar diminui. Há com isto no setor, previsão de menos nuvens. Em relação as temperaturas, a tendência é de elevação para o período da tarde, tanto no Leste como no interior do estado, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer, Apucarana registrou 16ºC, a temperatura deve chegar aos 28ºC. Não deve chover.

Neste domingo (26)o tempo se mantém com estabilidade atmosférica na maior parte do sul do país. Com isto no Paraná é esperado um dia com presença de sol e temperaturas um pouco mais elevadas no período da tarde. Os ventos no estado passam a predominar de quadrantes ao norte. Em pontos da Serra do Mar e Campos Gerais ao amanhecer, pode ocorrer formação de nevoeiro de fraca intensidade.



A temperatura deve chegar na casa dos 29ºC. Também não deve chover.