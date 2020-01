Motoristas brigam por vaga em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada na manhã de sexta-feira (24), para atender uma briga entre dois motoristas. A confusão teria sido por causa de uma vaga.

Conforme a PM, um dos envolvidos relatou que estacionou o carro dele, em frente uma facção de boné, no Jardim América. O homem ainda contou que um motorista chegou querendo estacionar na mesma vaga.

Ainda de acordo com o relato, a vaga era pequena e não coube o outro carro, o que gerou uma grande discussão. O motorista que ficou sem estacionar, se aproximou do outro condutor e agrediu ele com socos, que causaram algumas lesões.

Porém, o suspeito fugiu antes da chegada da PM. Buscas foram feitas, mas o motorista não foi encontrado. Um boletim de ocorrência foi registrado.