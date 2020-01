Economia Solidária e Moto Clube doam fraldas para idosos

O Programa de Economia Solidária e Protagonismo Feminino, da secretaria da Mulher e Assuntos da Família, e o Moto Clube Asas da Liberdade, entregaram hoje (24), ao Lar São Francisco de Paulo, 752 fraldas geriátricas. A doação foi feita nas dependências da instituição, que abriga cerca de 90 idosos. Mais da metade deles precisa do material.

As fraldas foram elaboradas por uma máquina doada à Prefeitura pelo Moto Clube Asas da Liberdade. A Prefeitura, por sua vez, repassou a máquina à economia solidária, que destina metade da produção a entidades beneficentes. Esta é a segunda doação do Moto Clube Asas da Liberdade e da Prefeitura – a primeira, em dezembro, foi para o Lar Sagrada Família. Estiveram presentes no ato de entrega o prefeito Júnior da Femac, a secretária da Mulher Denise Canesin e o vice-presidente do Moto Clube Luiz Carlos Lagana.

A enfermeira Sidnéia Aparecida Gardina disse que as fraldas eram muito bem-vindas, salientando que o montante usado mensalmente pelo lar de idosos é enorme. “Temos cerca de 50 pessoas que usam fraldas, com oito trocas diárias. Por isso, cada fralda que chega para a gente é muito importante.”

Luiz Carlos Lagana destacou que a sociedade apucaranense deve apoiar a iniciativa, comprando da economia solidária. “É uma maneira de manter o dinheiro na cidade. A gente não está comprando as fraldas de grandes indústrias. Estamos ampliando o mercado local e ajudando a dar emprego e renda às mulheres. As lojas que revendem fraldas também podem adquiri-las e colocá-las em seus estabelecimentos”, disse.

A secretária Denise Canesin lembrou que o projeto de autonomia financeira e geração de renda precisa de mais compradores e de mais doadores para crescer. “A fim de que a Rede de Mulheres Solidárias possa continuar produzindo as fraldas e revertê-las parcialmente para doação, a exemplo do que está fazendo hoje e fez o mês passado, precisamos de apoio. Quem tiver dúvida sobre como colaborar, entre em contato com nossa secretaria.”

O prefeito Júnior da Femac ressaltou o caráter solidário de Apucarana. “Imagine um grupo de motoqueiros comprar uma máquina de fazer fraldas que acaba ajudando no protagonismo feminino, além de beneficiar entidades como o Lar São Vicente de Paulo e o Lar Sagrada Família, crianças e idosos. Parece coisa da Suécia, mas é aqui na nossa cidade”, concluiu.