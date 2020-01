Concurso da Câmara de Apucarana divulga ensalamento

Os candidatos inscritos no concurso público que será realizado pela Câmara Municipal de Apucarana já podem consultar os locais de prova e o ensalamento. Os dados estão disponíveis no site oficial do legislativo www.apucarana.pr.leg.br e também no site da FAUEL www.fauel.org.br, banca organizadora contratada para a realização e organização do concurso público.

“Estamos disponibilizando os dados com antecedência para que os candidatos possam planejar a melhor forma de deslocamento até os locais das provas. Lembramos que os portões abrem, no domingo (02/02 – data da realização da prova), às 07 horas da manhã e o fechamento será às 07h45. Pedimos atenção dos candidatos para que não se atrasem”, disse o presidente da Comissão do Concurso Público, Dr. Fábio Yuji Yoshida Hayashida.



Ele destaca que devido ao grande número de inscritos, o concurso será realizado em dois locais já divulgados pela Comissão: Colégio Estadual Nilo de Cairo (Rua Osório Ribas de Paula, nº 970 – Centro) e UNESPAR (FECEA) Universidade Estadual do Paraná - Campus de Apucarana (Av. Minas Gerais, nº 5021 – Núcleo Habitacional Adriano Correia).

No total foram 2.844 inscritos. Os cargos mais procurados, segundo a Comissão, são: adjunto legislativo, com 1.017 inscritos, telefonista, com 541, escriturário legislativo, com 474 interessados, advogado, com 332 concorrentes, copeiro, com 277 inscritos, contador, com 114 e zelador, que recebeu 89 inscrições.



Para a realização da prova o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricadas em material transparente. Para o ingresso na sala de prova, somente será permitido se o candidato estiver munido de um dos documentos discriminados: Carteira de Identidade; Carteira de Identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de classe; Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com fotografia) que contenha o número da carteira de identidade; Passaporte brasileiro, carteiras funcionais expedidas por órgão público, que por lei federal valham como identidade; Carteira de Trabalho (modelo novo) expedida a partir de 20 de janeiro de 1997. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes no Edital. “Informações mais detalhadas podem ser consultadas no edital”, pontuou a Comissão.

CARGOS



No total estão sendo ofertadas 03 vagas para contratação imediata de um Contador, um Adjunto Legislativo e um Copeiro, bem como formação de Cadastro de Reserva para os cargos de Advogado, Escriturário Legislativo, Telefonista e Zelador.