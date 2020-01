Apucarana lança 58ª Prova Pedestre 28 de Janeiro

Mantendo a quebra de recorde de inscritos sucessivos nos últimos 8 anos, período em que mais que dobrou o número de participantes, a prefeitura de Apucarana promoveu ontem (23) o lançamento da 58ª Prova Pedestre 28 de Janeiro. O evento, realizado no auditório do Colégio São José, foi marcado por apresentação dos atletas de elite, patrocinadores e apoiadores, e homenagens.

“Neste momento novo e especial de Apucarana, a Prova 28 de Janeiro é uma das riquezas da nossa cidade. O número de participantes em 2012 era 1350 e em 2020 são 3358, mais um recorde de inscritos, mostrando que a corrida ganhou vitalidade e projeção, se destacando no cenário nacional esportivo”, avaliou Junior da Femac.

Ao comemorar o novo recorde de inscritos, a secretária de Esportes, Jossuela Pinheiro, agradeceu a gestão municipal pelo apoio ao esporte, a equipe organizadora da prova, aos patrocinadores e, sobretudo, aos atletas que participam da corrida.

O lançamento da prova também foi prestigiado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Luciano Molina; o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Valdemir Martins, e o representante da Sanepar, Leonardo Violin.

Ao todo, 3.358 corredores confirmaram participação nas provas de pedestrianismo organizados pela Secretaria Municipal de Esportes para marcar os 76 anos de Apucarana, sendo 656 atletas para a 21ª Prova Vinteoitinha, direcionada para atletas com até 17 anos de idade, 1.799 atletas para a prova principal de 5 quilômetros e 887 atletas para a prova principal de 10 quilômetros.

As provas serão realizadas amanhã (25) com largadas da Praça Rui Barbosa. A partir das 16 horas, vão acontecer as disputas da “Vinteointinha” – Sub 09 (500 metros), Sub 11 (1.000 metros), sub 13 (1.000 metros), sub 15 (2.000 metros) e Sub 17 (2.000 metros). A de “5 quilômetros” tem início previsto para as 19 horas e, a de “10 quilômetros”, às 20h15.

A prova 28 de janeiro terá a participação de atletas de elite do Brasil e exterior, entre eles, os africanos da Equipe Coquinho Fila/Bioleve, coordenada pelo técnico Moacir Marconi, o Coquinho. No masculino, o público poderá acompanhar o desempenho Edwin Kipsang Rothich (Quênia), 1º lugar na meia maratona do Rio 2015, 2º lugar na meia maratona de Madri 2017, 1º lugar na São Silvestre de 2012 e 2013, 3º lugar na corrida de Reis de Cuiabá 220; e de Stephen Mande (Uganda), 1º lugar na meia maratona da Songea (Tanzânia), em 2018, 3º lugar na meia maratona do Quênia 2019.



Já no feminino, disputam a prova deste ano Janet Cheruto Masai, do Quênia, campeã da Maratona Eldored em 2018 (Kênia), campeã da Prova 28 em 2019 e 12ª na São Silvestre 2019, e Emily Chebe, de Uganda, campeã da Maratona Word Half 2018 (Uganda), vice-campeã da Volta da Pampulha de 2019 e vice-campeã da Prova 28 em 2019.

Atletas de elite do Brasil que também vão disputar a corrida. No masculino, Wendell Jerônimo Souza, da Equipe TRT Sport, de Guarulhos (SP); Paulo Alves dos Santos, da Equipe Runbody-Construserv, de Ibiporã; e Damião Ancelmo de Souza, da Equipe Bradesco Seguros do Rio de Janeiro.

No feminino, os destaques nacionais são para Tataine Raquel da Silva, da Equipe Urcamp/Runbody-Biovea/P.M. de Ibiporã; Josiane da Silva Cardozo, da Equipe IPEC/Londrina; e Susane de Araújo Martins, da Equipe IPEC Londrina.

Além de medalhas a todos os atletas participantes, serão distribuídos troféus e premiação em dinheiro aos melhores colocados de cada categoria, totalizando cerca de R$ 50 mil em prêmios.



Além do patrocínio máster da Caixa Econômica Federal, a corrida tem patrocínio e apoio da Sanepar, Governo do Paraná, Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Apucarana (Acia), Unimed Apucarana, Construtora Hirose, Facnopar, Faculdade de Apucarana (FAP), Evandro Mourão Personal Trainer, UniCesumar, Unopar e veículos de comunicação da cidade.

DOIS HOMENAGEADOS NO LANÇAMENTO DA PROVA 28 DE JANEIRO

RONALDO WILLIAN DE PAIVA é o terceiro apucaranense com o maior número de vitórias na 28 de Janeiro e corre há apenas 5 anos. Venceu as quatro últimas edições da prova, em 2016, 2017, 2018 e 2019. Seu melhor tempo foi em 2017 ao percorrer os 10 km com o tempo de 34min52s.

JOSÉ MARCELINO DA SILVA (GRILLO) é coordenador geral da Prova Pedestre 28 de Janeiro e também atua como coordenador de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana desde 2014, atendendo mais de 2.800 alunos da rede municipal de ensino. São 20 escolas do município que fazem parte do projeto.