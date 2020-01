Prefeito entrega obras de recape no Distrito de Pirapó

A Prefeitura de Apucarana já investiu mais de R$ 1,2 milhão para levar o asfalto a trechos de ruas que por décadas eram de paralelepípedo ou em pedras irregulares no Distrito de Pirapó. Nesta sexta-feira (24/01), o prefeito Junior da Femac fez uma caminhada, junto com o vereador Franciley de Godoi (Poim), moradores e secretários municipais, por locais onde o serviço foi executado recentemente.

A caminhada, que fez parte programação alusiva aos 76 anos de Apucarana, iniciou a partir da “Estrada Velha”, no antigo acesso ao Distrito, nas proximidades de uma empresa de estofados e prosseguiu por cerca de 800 metros. “Neste trecho, foram investidos R$ 311 mil com recursos de emenda do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, intermediados pelo vereador Poim. Além do revestimento asfáltico, foram feitos serviços de drenagem, calçadas, rampas de acessibilidade e o plantio de grama”, relata Junior da Femac.

A outra parada da caminhada ocorreu em trecho conhecido pelos moradores como “pé de galinha”, pelo fato de ser o local onde três ruas se encontram. “Neste trecho investimos cerca de R$ 300 mil, recurso do caixa da própria Prefeitura, fruto da economia que realizamos no ano passado”, frisa Junior da Femac, citando que o serviço foi executado em trechos das ruas Cesário Festi, Valentin Fenato e Felício Betiati.

Junior da Femac lembra que a Prefeitura também investiu cerca de R$ 150 mil no recape do entorno da igreja, com recursos de emenda do deputado estadual Guto Silva. “Ainda na gestão Beto Preto, foi feito o recape sobre as pedras irregulares em todo o Jardim Palmeiras, no valor de R$ 154 mil, também oriundo de emenda do deputado Guto Silva”, completa.

Outra obra na área da malha viária levada pela gestão Beto Preto é o recape sobre pedras irregulares no Núcleo Habitacional Amélia Moraes (Mutirão) e no Loteamento Porto Seguro. “Nestes conjuntos habitacionais foram recapeados mais de um quilômetro de vias, com investimento de R$ 305 mil de emenda parlamentar do senador Roberto Requião”, recorda Junior da Femac.

O vereador Poim afirma que continuará intermediando a destinação de emendas parlamentares, atendendo reivindicação dos moradores do Distrito do Pirapó. “O próximo projeto que já está encaminhado junto ao Ministério da Integração é o recape da Estrada Velha, em trecho de cerca de um quilômetro. Os recursos, no valor de R$ 400 mil, já estão assegurados e são de uma emenda do deputado federal Leopoldo Meyer”, reitera Poim.

Os moradores vêm presenciando as melhorias levadas ao Distrito e lembram que, há cerca de 30 anos, até o pavimento em paralelepípedo tiveram que pagar. “Sou moradora da Rua Felício Betiati e recordo que tivemos que pagar pelo paralelepípedo. Naquela época, pagamos com muito sacrifício esse carnê e hoje estamos muito contentes por receber essa benfeitoria sem precisar pagar por isso”, frisa Rosalva Terezinha Chepak Sorzi.

O engenheiro Herivelto Moreno, secretário municipal de Obras, salienta que os paralelepípedos e as pedras irregulares exigem uma manutenção constante, pois é freqüente acontecer o deslocamento de pedras. “Além disso, o revestimento asfáltico diminui os ruídos na rodagem de veículos, garante mais conforto na trafegabilidade e também melhora o fluxo no trânsito”, avalia Herivelto.