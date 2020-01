Arbitral definiu a disputa do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2020; Apucarana Sports participará

Na tarde de quinta-feira (23), a sede da Federação Paranaense de Futebol recebeu os representantes dos clubes que disputarão o Campeonato Paranaense da Segunda Divisão de 2020 para a reunião que definiu a disputa da competição. Apucarana Sports irá disputar o campeonato.

Participaram do arbitram o presidente da entidade, Hélio Pereira Cury, os vice-presidentes Amauri Escudero Martins e Idu Blaszak, o assessor da presidência Robson Seerig, o gerente de competições Marcius Koehler, o presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, Afons Vítor de Oliveira, o supervisor do Departamento de Registros e Transferências Éverton Andrei Amaro, o advogado da FPF, William Tohoru Hosaka e o representante do Sindicato dos Atletas, Bento do Amaral Sabino Junior.



Também estiveram presentes os representantes dos clubes AA Iguaçu, Andraus Brasil, Apucarana Sports, Araucária ECR, Azuriz FC, Independente FSJ, Maringá FC, Nacional AC, Prudentópolis FC, REC EC e AA Batel (este último participou em função de um pedido liminar em Mandado de Garantia para sua participação, deferido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná – TJD-PR).



Na reunião, ficou acordado que o Campeonato terá previsão de início em 05 de abril de 2020 e previsão de término em 26 de julho de 2020.



Sistema de Disputa



1ª Fase (9 Datas):

As equipes se enfrentam em turno único, em partidas que ocorrem às quartas e domingos. Descenderão ao Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 3ª Divisão na Temporada 2021 os dois clubes que somarem o menor número de pontos na Primeira Fase (9º e 10º colocados).



2ª Fase (6 Datas): Turno e Returno – GRUPO B e C

Grupo B - (Composto pelo 1º Colocado, 4º Colocado, 5º Colocado e 8º Colocado).

Grupo C – (Composto pelo 2º Colocado, 3º Colocado, 6º Colocado e 7º Colocado).



3ª Fase (2 Datas): IDA e VOLTA – GRUPO D e E

Grupo D - 1º Colocado do Grupo B x 2º Colocado do Grupo C;

Grupo E - 1º Colocado do Grupo C x 2º Colocado do Grupo B;



4ª Fase (2 Datas): IDA e VOLTA - GRUPO F - Final

Grupo F - 1º Colocado do Grupo D x 1º Colocado do Grupo E.

Será considerado campeão o clube que somar o maior número de pontos ao final da segunda partida, considerando os resultados exclusivamente obtidos nesta fase.



Os dois finalistas garantem acesso a 1ª Divisão de Profissionais – Temporada 2021.