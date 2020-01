Corpo de caminhoneiro apucaranense que morreu carbonizado é liberado do IML nesta manhã  

O corpo do caminhoneiro Milton Aparecido Ramos de 43 anos, que morreu carbonizado após um acidente na manhã de quinta-feira (23), em São Pedro do Ivaí, foi liberado na manhã hoje (24).

Familiares estão extremamente abalados e lamentam muito a morte de Milton. Ele morava com a esposa no Núcleo Vale Verde. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento será realizado por volta das 16h, no Cemitério Cristo Rei.

Dois caminhões bateram de frente na PR-082, na curva no cortume, a cerca de 2 km de São Pedro do Ivaí. Depois da colisão, o caminhão onde Milton estava pegou fogo.