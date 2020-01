Final de semana deve ser de tempo estável em Apucarana e região

Nesta sexta-feira (24) os ventos que predominam do mar até o leste do estado, possibilitam ainda incursão de umidade para o setor. No Paraná, portanto, mais nuvens no céu na metade leste, enquanto nas demais áreas com presença de sol, as temperaturas têm maior elevação. Em contrapartida no leste, as temperaturas seguem em média mais baixas e com elevação mais lenta. Na faixa do litorânea mais nuvens no céu e algumas chuvas, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 16ºC, a temperatura deve chegar aos 28ºC, não existe a previsão de chuva.

No sábado (25), as condições atmosféricas no Sul do País são de estabilidade. No Paraná os ventos deixam de influenciar o tempo com umidade do mar no leste, e com menos nebulosidade as temperaturas se elevam mais no período da tarde, isto tanto no setor como no interior do estado, com presença de sol.



Para amanhã, a temperatura deve ser de 27ºC. Não existe a previsão de chuva.