Homem é preso por receptação em Apucarana

Um homem de 21 anos foi preso no início da noite de ontem (23), no Jardim Marissol, em Apucarana, por receptar produtos de furto.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), um homem que teve sua propriedade furtada em dezembro, viu um rapaz na rua, utilizando uma bomba de veneno igual a que foi furtada de sua casa, inclusive com seu nome escrito no objeto. Ele abordou o rapaz, que disse que teria emprestado a bomba de um vizinho.

A polícia foi acionada e foi até o local que o rapaz indicou, afirmando que no local teriam ainda outros produtos de furto.



O homem de 21 anos, que informou o endereço, já é conhecido no meio policial por diversos furtos. Com a chegada da polícia até a casa indicada, o morador pulou o muro e fugiu. No local foi localizado uma estante de madeira rústica que também foi levada da propriedade do solicitante, bem como vários outros produtos que foram furtados no local. Na casa também haviam vários galões de veneno escondidos no forro da residência.



Diante dos fatos, os objetos reconhecidos pela vítima e os encontrados de procedência duvidosa, foram encaminhados para a 17ª SDP, juntamente com o receptador para os procedimentos cabíveis.