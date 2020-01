Segurança será reforçada durante a festa de aniversário de Apucarana; assista a live 

Amanhã, dia 24 de janeiro, começa a festa de aniversário de Apucarana, que segue até o dia 27 de janeiro, com diversas atrações e shows gratuitos na Praça Rui Barbosa. Para os quatro dias de evento a segurança foi reforçada.

Segundo o superintende de Cultura e Turismo, Mario Felipe, foi instalado- um sistema de segurança com seis câmeras. "Os objetos ficarão espalhados em pontos estratégicos da praça. Além disso, terão alguns drones e 70 integrantes da Polícia Militar, cavalaria de Londrina, guarda municipais efetivos para a segurança", explica.

Para o dia 27, dia do show da dupla Bruno & Marrone, de acordo com Mario, são esperadas 40 mil pessoas. "Para este dia teremos 50 brigadistas, sendo que nos outros dias de evento contaremos com 30 brigadistas. Tudo isso para que as famílias não tenham medo de participar desta linda festa. Todos estão convidados", reforça.

Ambulâncias da Autarquia de Saúde e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de uma barraca com seis e enfermeiras, segundo Mario, também estarão à disposição do público. "Caso alguém não se sinta bem, teremos essas barracas específicas que vão trazer ainda mais segurança para a população nos dias de festa", ressalta.

