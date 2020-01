Acia Apucarana envia comunicado alertando para os perigos da dengue

O número de casos confirmados de dengue no Paraná, segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na semana passada, é 42 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento, desde o final de julho de 2019 até a segunda semana de janeiro, foram confirmados mais de 6 mil casos.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia), Jayme Leonel, diz que a sociedade deve se unir para combater este mal. “É um problema que volta ano após ano, por falta muitas vezes de conscientização. Nós comerciantes, industriais, temos um papel importante em disseminar essas informações para nossos colaboradores”, explica.

A Sesa disponibiliza cartazes e materiais que podem ser baixados e impressos e ficar nos murais das lojas e indústrias. “São medidas simples, mas que fazem toda a diferença no combate à Dengue”, alerta Leonel.



Prevenção



Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, zika e chikungunya. A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios, assim as medidas preventivas envolvem o nosso quintal e também os dos vizinhos.



É simples e rápido combater o Aedes aegypti, siga as dicas:

Garrafas PET e de vidro: as garrafas devem ser embaladas e descartadas corretamente na lixeira, em local coberto ou de boca para baixo.



Lajes: não deixe água acumular nas lajes. Mantenha-as sempre secas.



Ralos: tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados, principalmente os que estão fora de uso.



Vasos sanitários: deixe a tampa sempre fechada ou vede com plástico.



Piscinas: mantenha a piscina sempre limpa. Use cloro para tratar a água e o filtro periodicamente.



Coletor de água da geladeira e ar-condicionado: atrás da geladeira existe um coletor de água. Lave-o uma vez por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado.



Calhas: limpe e nivele. Mantenha-as sempre sem folhas e materiais que possam impedir a passagem da água.



Cacos de vidros nos muros: vede com cimento ou quebre todos os cacos que possam acumular água.



Baldes e vasos de plantas vazios: guarde-os em local coberto, com a boca para baixo.



Plantas que acumulam água: evite ter bromélias e outras plantas que acumulam água, ou retire semanalmente a água das folhas.



Suporte de garrafão de água mineral: lave-o sempre quando fizer a troca. Mantenha vedado quando não estiver em uso.



Falhas nos rebocos: conserte e nivele toda imperfeição em pisos e locais que possam acumular água.



Caixas de água, cisternas e poços: mantenha-os fechados e vedados. Tampe com tela aqueles que não têm tampa própria.



Tonéis e depósitos de água: mantenha-os vedados. Os que não têm tampa devem ser escovados e cobertos com tela.



Objetos que acumulam água: coloque num saco plástico, feche bem e jogue corretamente no lixo.



Vasilhas para animais: os potes com água para animais devem ser muito bem lavados com água corrente e sabão no mínimo duas vezes por semana.



Pratinhos de vasos de plantas: mantenha-os limpos e coloque areia até a borda.



Objetos d’água decorativos: mantenha-os sempre limpos com água tratada com cloro ou encha-os com areia. Crie peixes, pois eles se alimentam das larvas do mosquito.



Lixo, entulho e pneus velhos: entulho e lixo devem ser descartados corretamente. Guarde os pneus em local coberto ou faça furos para não acumular água.



Lixeira dentro e fora de casa: mantenha a lixeira tampada e protegida da chuva. Feche bem o saco plástico.