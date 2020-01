1ª Romaria Nossa Senhora de Lourdes acontece em fevereiro no Ginásio Lagoão

No dia 9 de fevereiro acontece a 1ª Romaria de Nossa Senhora de Lourdes, Padroeira de Apucarana, a partir das 9 horas, no Ginásio Lagoão. Todas as paróquias da Diocese de Apucarana vão participar da atividade. A missa será realizada no Lagoão e depois os fiéis seguem caminhando até a Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

No dia da romaria, nenhuma missa será realizada na parte da manhã. Segundo o Bispo Dom Carlos José de Oliveira, reunir todas as paróquias da diocese é uma forma de aproximação dos fiéis. "Estão todos convidados para participar desta homenagem à padroeira da Diocese de Apucarana", comenta.