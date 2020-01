Apucarana abre festa de aniversário nesta sexta-feira

A programação comemorativa ao aniversário de 76 anos de Apucarana começa nesta sexta-feira (24/01) e terá como principais atrações shows com Bruno & Marrone e Marcos Paulo e Marcelo (Tributo a Zé Rico), além da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro. Outro destaque são as entregas de obras como o novo Complexo Esportivo Áureo Caixote, na região oeste, junto da Apae, nova Unidade Básica de Saúde Elayne Mazur do Residencial Interlagos, reformas de escolas e entrega de novos trechos de asfalto, entre outras.

Nesta sexta-feira será aberta a Praça de Alimentação, na Praça Rui Barbosa, a partir das 18 horas, quando acontecerá também a apresentação da dupla João e Santana. Na sequência, haverá dois shows no palco alternativo: às 20 horas, com Eduardo Cintra, e às 22h30, com Equilíbrio Sonoro.

Para o público amante da música sertaneja a atração mais esperada é o show da renomada dupla Bruno & Marrone, que acontece no dia 27 de janeiro, segunda-feira, véspera do aniversário do município. Eles vêm acompanhados da sua banda e todo aparato de palco, para cantar seus maiores sucessos, numa carreira que já alcança 35 anos.

A dupla Bruno & Marrone é formada pelos cantores Vinícius Félix de Miranda, conhecido artisticamente como “Bruno”, e José Roberto Ferreira, conhecido artisticamente como “Marrone”. Com sua formação em novembro de 1984, em Goiânia, a dupla já emplacou dezenas de músicas de sucesso no País, se tornando uma das principais do País no gênero sertanejo romântico.

No sábado, dia 25, acontece a 58ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, com 3.358 atletas inscritos, incluindo representantes da elite do pedestrianismo nacional, e competidores de ponta do Quênia, Etiópia e Uganda, no masculino e feminino, adianta Junior da Femac.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, foram montados dois palcos para as atrações musicais. “Teremos dois palcos, sendo um para o show de Bruno e Marrone, e da dupla Marcos Paulo e Marcelo – Tributo a Zé Rico -, no palco principal, na Praça Rui Barbosa, ao lado das Casas Pernambucanas; e outro no interior da praça, junto das barracas do centro de gastronomia, para apresentação de músicos e bandas de Apucarana”, informa Junior.

O prefeito afirma que para o show de Bruno & Marrone a expectativa é receber um público entre 40 e 50 mil pessoas. “Por isso, foi montado um sistema especial de segurança. Além da Polícia Militar que estará com uma unidade fixa na Praça Rui Barbosa e com equipes fazendo o policiamento no entorno,m contaremos também com o reforço da Delegacia Especial de Eventos e Futebol da Polícia Civil que chegará no final de semana”, ressalta Junior da Femac, acrescentando que a Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros também estarão de prontidão no local.

Tributo a Zé Rico

A festa comemorativa aos 76 anos de Apucarana terá também uma atração musical diferenciada. É uma homenagem a uma das duplas de maior sucesso de todos os tempos na música sertaneja do Brasil: Milionário e Zé Rico. O tributo é feito pela nova dupla Marcos Paulo e Marcelo. O show da dupla Marcos Paulo & Marcelo está previsto para o dia 26 de janeiro, domingo, no palco principal da festa, na Praça Rui Barbosa. “Filhos de Milionário & José Rico” é assim que a dupla sertaneja Marcos Paulo & Marcelo gosta de ser chamada nos shows que faz pelo Brasil. Um ano após a morte de Zé Rico, em março de 2015, eles gravaram em São Paulo um DVD em homenagem ao cantor Zé Rico.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (24/01)

18 horas – abertura Praça de Alimentação, com apresentação de João e Santana

20 horas – show no palco alternativo com Eduardo Cintra

22h30 – show no palco alternativo com Equilíbrio Sonoro

Sábado (25/01)

9 horas – inauguração da UBS Elayne Mazur, no Jardim Interlagos

14 horas – zumba

16 horas – Prova Vinteoitinha

19 horas – corrida 5km da Prova Pedestre 28 de Janeiro

20h15 – corrida 10 km da Prova Pedestre 28 de Janeiro

22h30 – show no palco alternativo com Pérola Crepaldi

23h30 – show com Vitor e Vanuti

Domingo (26/01)

10 horas – missa de ação de graças pelo aniversário da cidade, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes

19 horas – culto na Igreja Assembléia de Deus

20 horas – show no palco alternativo com Apollus Band

21h30 – show “Tributo a José Rico”, com Marcos Paulo e Marcelo

Segunda-feira (27/01)

16 horas – assinatura de ordem de serviço da quadra da Escola Augusto Weyand e do muro da Escola Durval Pinto

18h30 – apresentação de Emerson e Henrique

20h30 – apresentação de Guilherme e Gabriel

21 horas – apresentação de Hugo e D’Luca

22h30 – show com Bruno & Marrone

OBSERVAÇÃO: todos os eventos relacionados à Prova Pedestre 28 de Janeiro, zumba e shows musicais acontecerão na Praça Rui Barbosa.