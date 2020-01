Prefeito de Apucarana fala sobre comemorações do aniversário da cidade; assista

A programação comemorativa ao aniversário de 76 anos de Apucarana começa na sexta-feira (24), e terá como principais atrações shows com Bruno & Marrone e Marcos Paulo e Marcelo (Tributo a Zé Rico), além da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro.

Outro destaque são as entregues de obras como o novo Complexo Esportivo Áureo Caixote, na região oeste, junto da Apae; nova Unidade Básica de Saúde Elaine Mazur do Residencial Interlagos; reformas de escolas e entrega de novos trechos de asfalto, entre outras.

O prefeito de Apucarana Junior da Femac, concedeu uma entrevista na manhã desta quinta-feira (23), e falou sobre a programação. Ele também aproveitou para falar sobre os novos brinquedos que serão instalados na cidade e melhorias que são realizadas nos parques.

"Estamos com todo carinho realizando melhorias no Parque da Raposa, e em outros parques, queremos que as famílias, que as crianças tenham onde ir, onde brincar. As bicas d´água logo estarão funcionando novamente, estamos preparando o local, vai ter locais para banho," detalha.

O prefeito ainda repassou que em 2020 existem quase 30 milhões em dívidas que precisam ser pagas. "2020 um ano de retomada do Brasil, do Paraná, de Apucarana. Apucarana está com o planejamento pronto das obras, dinheiro guardado, Apucarana ainda é penalizada por causa das dívidas, devemos pagar esse anos entre 30,40 milhões de dívidas, mas tudo reservado. O que eu posso dizer, muito trabalho, muito amor por Apucarana, querem que todos ajudem, meu telefone é (43)999242200, viu um terreno que precisa de roçagem, um buraco na rua, me ajudem. Eu não quero errar, tenho um compromisso muito sério com Apucarana," finaliza.

Assista a entrevista: