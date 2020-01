Preço do material tem variação média de 51% em Apucarana

Comparar preços pode trazer bastante economia na compra do material escolar. É o que revela pesquisa feita equipe de reportagem do jornal Tribuna do Norte nas principais papelarias de Apucarana. Em quinze itens pesquisados em quatro estabelecimentos, o valor da compra registra variação de 51%.

Os orçamentos foram entregues pelas livrarias pesquisadas e a compra dos itens variou de R$ 64,98 a R$ 96,79. É importante ressaltar que alguns estabelecimentos fornecem variações de materiais dos mesmos fabricantes e isso acaba alterando o valor final do produto. Entre os produtos que registraram maior variação de preços está o caderno de caligrafia, que vai de R$ 8,95 a R$ 1,50, dependendo do modelo do produto, uma variação de mais de 400%. Também comum na lista de compras, a caixa de lápis de cor de 12 unidades, registrou uma variação de R$ 7,20 a R$ 12,95 nas papelarias consultadas, uma variação de 79%. A caixa de giz de cera também teve R$ 2,95 a R$ 9,20, uma variação de mais de 200%.

De acordo com José Carlos Balan, diretor do o diretor órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), de Apucarana, os pais devem ficar atentos aos itens da lista de materiais. “Existe a lei 9870/99 que trata dessa questão de escolas. É importante que os pais fiquem atentos a lista de material escolar que recebem da escola. Na lista devem constar apenas materiais de uso didático, como lápis, cadernos, canetas, borracha, entre outros”, explica. Caso apareçam itens como papel higiênico, material de limpeza e copo de plástico, Balan diz para os pais não comprarem. “Muitas escolas têm fornecedor exclusivo de material escolar ou indicam uma papelaria. No entanto, os pais têm o direito de escolha e está errado se a escola indicar algum estabelecimento. Essa situação pode se configurar como venda casada e fere o direito do consumidor,” detalha.

O diretor do Procon Apucarana ainda sugere que aos pais que querem economizar pesquisem em diversas papelarias. “Existem diversos estabelecimentos. Por isso, antes de comprar, pesquise. Outra sugestão é que os pais de uma mesma escola, com filhos na mesma sala, por exemplo, se reúnam e façam compras em locais que vendem no atacado, que tem preços mais competitivos”, acrescenta.