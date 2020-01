Três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Apucarana

Três homens de 30, 24 e 19 anos foram presos após a Polícia Militar (PM) de Apucarana encontrar drogas com eles. Denúncias informaram que os suspeitos teriam indo buscar entorpecentes em Rolândia.

Uma equipe do Setor de Inteligência da PM, P2, recebeu a denúncia, e após um trabalho de vigilância, o carro foi flagrado retornando para Apucarana. Foi realizado o acompanhamento tático e uma tentativa de abordagem, porém o motorista não obedeceu e tentou fugir.

Conforme a PM, o motorista seguiu pela Avenida Minas Gerais, e a equipe da P2 flagrou quando um dos ocupantes jogou algo pela janela. Os policiais encontraram uma carteira de cigarro, dentro estava uma porção de crack, que renderia aproximadamente 25 pedras pra a venda.

Ainda dentro da carteira de cigarro, a PM encontrou uma porção de maconha. No veículo estavam os três homens. Um fazia uso de tornozeleira eletrônica e outro já é conhecido no meio policial, pelo envolvimento com o tráfico.

Dentro do carro, a P2 encontrou um recebido de pagamento do pedágio de Arapongas.

Os três foram detidos e levados para a 17º Subdivisão Policial de Apucarana.