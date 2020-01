Preparação de corredores para Prova 28 de Janeiro entra na reta final; assista

Faltam apenas dois dias para a 58ª Prova Pedestre 28 de Janeiro e os atletas inscritos estão na reta final de preparação para a competição que acontece depois de amanhã, em Apucarana. O empresário Eduardo Carvalho da Cruz garantiu sua participação e está treinando a todo vapor.



Esta será a quinta vez que o atleta participa da tradicional prova apucaranense. Na primeira vez ele correu como guia de um competidor deficiente visual. “Foi onde me apaixonei pela vibração do público. Depois que comecei a participar de outras provas, fui percebendo a diferença de cidade para cidade. A ‘28 de Janeiro’ é a prova que mais tem acolhimento da população. Toda esquina tem alguém torcendo, gritando seu nome”, comenta.



Especialista em duathlon, modalidade que alia corrida e ciclismo, ele pratica esportes há nove anos, sendo cinco com foco no alto rendimento. “Fui crescendo no esporte, comecei em uma mountain bike e fui trocando o equipamento, me aliando a especialistas no assunto. Hoje tenho uma equipe que consegue formar um atleta de alto desempenho”, conta.



O atleta já disputou várias provas de Duathlon em todo o Brasil. Em São Luiz, no Estado do Maranhão, ele conquistou o quarto lugar no ranking brasileiro em sua categoria e garantiu uma vaga para o mundial que acontece em setembro, na Holanda. “Estou me dedicando para chegar preparado neste dia mágico e levar o nome da nossa cidade para fora do Brasil, e crescer cada vez mais no esporte”, espera. No último domingo, aconteceu a 8ª Edição do Duathlon Terrestre em Apucarana e Eduardo ficou em terceiro lugar em sua categoria.



De acordo com a organização, 3.358 corredores confirmaram participação na 58ª Prova Pedestre 28 de Janeiro. O evento, que marca os 76 anos de Apucarana, acontece neste sábado (25) com largadas da Praça Rui Barbosa, a partir das 16 horas. A prova principal acontece às 20h15. O lançamento oficial da prova, com a presença dos atletas de elite e patrocinadores, acontece hoje, a partir das 19 horas, no anfiteatro do Colégio São José.

Veja a entrevista: