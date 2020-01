Motoristas reclamam da dificuldade de estacionar em vagas de carga e descarga em Apucarana

Foto enviada por um leitor para a equipe de reportagem do TN Online

Motoristas de veículos comerciais que precisam carregar ou descarregar mercadorias no centro de Apucarana têm tido dificuldades para encontrar vagas para este propósito. Isto acontece porque as vagas têm sido ocupadas por veículos de passeio, proibidos de estacionar nestes locais.

Cidadãos entraram em contato com a reportagem do TN Online e enviaram inclusive fotos que mostram o uso irregular das vagas de carga e descarga por veículos de passeio. Uma das pessoas que entraram em contato com o site é um auxiliar de motorista, que relatou ser raro o dia em que algumas vagas não estão ocupadas por carros de passeio.

Recentemente, a Guarda Municipal de Apucarana afirmou que irá intensificar a fiscalização nas vagas de estacionamento especiais da cidade, o que inclui também as vagas de carga e descarga. O objetivo é garantir que elas sejam utilizadas apenas pelos motoristas que têm o direito de usá-las.

Leia matéria relacionada:

Estacionar nem sempre é tão fácil em Apucarana. Principalmente no centro da cidade, para achar uma vaga, é preciso paciência. O fluxo de veículos é grande.