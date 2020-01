Programa de Residência Médica do Hospital da Providência Materno Infantil oferece vagas em Pediatria

O Programa de Residência Médica do Hospital da Providência e Hospital Materno Infantil divulgou edital de abertura que oferece duas vagas na especialidade de pediatria. As inscrições devem ser realizadas de 27 de janeiro a 3 de fevereiro no site: www.hospitaldaprovidencia.org.br

O processo seletivo conta com três etapas: prova escrita de caráter eliminatório que será realizada dia 12 de fevereiro, entrevista individual e avaliação curricular que ocorrerão dia 17 de fevereiro.

Com a implantação da residência médica em pediatria na instituição que aconteceu em 2015, sete profissionais já se formaram na especialidade. “A formação de novos pediatras é de grande importância para nossa região. Os médicos já formados pelo nosso programa exercem sua profissão agregando qualidade ao atendimento, mostrando o sucesso da nossa residência médica”, afirma o médico pediatra e coordenador do programa, Luiz Carlos Busnardo.

Mais informações: http://hospitaldaprovidencia.org.br/residencia-2020/ ou pelos telefones: 34201324 e 34201400.

“Esperamos os candidatos, estamos de portas abertas, a especialidade de pediatria é um dos pilares do atendimento à população”, finaliza.