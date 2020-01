Maus-tratos contra animais é crime; saiba como denunciar 

Os casos de maus-tratos contra os animais vem se tornando cada vez mais frequente em Apucarana. Todos os dias, as ONGs, o Canil municipal e a Polícia Civil recebem denúncias.

Segundo o investigador Edson Freitas, o correto é a pessoa procurar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência. " O correto é ir até a delegacia, fazer uma denúncia por escrito, levar fotos, que nós vamos investigar, vamos até o local fazer o levantamento, se comprovado o maus-tratos, a pessoa é intimada e o animal resgatado," explica Freitas.

De acordo com o investigador, muitas pessoas querem denunciar, mas tem medo de procurar a polícia. "Por isso o canil e as ONGs recebem muitas denúncias. As pessoas ficam com medo de ir na delegacia, mas isso é o correto," enfatiza.

O canil municipal até lançou um número com WhatsApp para denúncias, (43) 99626-3680 e o telefone fixo do órgão é: (43) 3901-1051.

A Soprap, Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana, é muito ativa nas redes sociais. Muitas denúncias chegam através do Facebook.

A ONG LAR, Luta Amor e Responsabilidade também recebe denúncias pelas redes sociais e pelo fone: (43) 99950-9473.

Todos atuam em parceria com a polícia.

No domingo (19) e na segunda (20), 23 cães que viviam em uma casa que vende rações no centro da cidade foram resgatados. Alguns animais eram mantidos fechados em quartos, que estavam com muita sujeira.

Na terça (21), um outro cachorro que era mantido amarrado em uma corda muito curta, no Residencial Parque da Raposa, também foi resgatado.

Vale lembrar que maus-tratos contra animais é crime e está no código penal, Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.