Ganhadora de sorteio do Shopping CentroNorte retira carro

A sortuda Maria Otaciana Boschini Sanches, de 39 anos, foi com a família até o Shopping CentroNorte, de Apucarana, para retirar o carro, que foi sorteado no final do ano passado, dentro da campanha de Natal.

A apucaranense comemorou o prêmio e disse que nunca havia ganhado um sorteio. "Estamos muito felizes. Vamos ficar com o carro. Nunca ganhei um sorteio antes, quando me ligaram até achei que era um trote," comenta.

Maria ainda contou que durante 2019 colocou cerca de 10 cupons na urna. Ela ganhou um Chevrolet Prisma Joy 0 KM.