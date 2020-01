Ganhadora de sorteio do Shopping Centronorte retira carro

A sortuda Maria Otaciana Boschini Sanches de 39 anos, foi com a família até o Shopping Centronorte, de Apucarana para retirar o carro, que foi sorteado no final do ano passado, dentro da campanha de Natal.

A apucaranense comemorou o prêmio e disse que nunca havia ganhado um sorteio. "Estamos muito felizes. Vamos ficar com o carro. Nunca ganhei um sorteio antes, quando me ligaram até achei que era um trote," comenta

Maria ainda contou que durante todo o ano colocou os cupons na urna. Ela ganhou um Chevrolet Prisma Joy 0KM.