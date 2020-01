Simepar prevê tempo estável hoje e chuva amanhã 

Nesta quarta-feira (22) os índices de instabilidade se elevam em relação aos últimos dias no Paraná, o que reflete numa maior condição de chuvas para as diversas regiões paranaenses. No geral as chuvas seguem uma tendência de verão, ou seja, são eventos localizados. Contudo, a partir do oeste e sudoeste, há previsão de chuva já no início da madrugada, com possibilidade de temporal, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC, a temperatura deve chegar aos 26ºC durante a tarde. Não existe a previsão de chuva para hoje.

Nesta quinta-feira (23) uma área de baixa pressão atmosférica se intensifica sobre o mar na altura do sudeste do país, Rio de Janeiro. No Paraná, são previstas chuvas irregulares, mais localizadas na maioria das regiões, mas com possibilidade de serem a qualquer hora do dia. Em relação as temperaturas, a previsão são de uma elevação mais lenta devido a nebulosidade e chuvas em algumas áreas. Apenas no sul do estado, as temperaras pela manhã podem ser um pouco abaixo dos 15 ºC.

Amanhã não deve esquentar muito, a temperatura máxima deve ser de 21ºC, com possibilidade de sete milímetros de chuva.